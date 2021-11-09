"النيابة" تطرح 284 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات عن طريق التعاقد

دعت الراغبين للتقديم عبر "جدارة" بالفترة من "9 – 13" ربيع الآخر الجاري

أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لشغل (284) وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتفصيلًا: دعت النيابة العامة الراغبين في التقدم لأي من هذه الوظائف للدخول على منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة)، خلال الفترة من 9/ 4/ 1443هـ حتى 13/ 4/ 1443هـ، والتقديم متاح على مدار الـ24 ساعة.