السودان يستعيد السيطرة على منطقة حدودية بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي

بسط سيادته على أرض بعمق 12 كم

نقلت "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية اليوم (الخميس)، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مستوطنة شاي بت، بعد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي وحركات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أراض بعمق 12 كيلو متراً جنوب بلدة القلابات الحدودية.