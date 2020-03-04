وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 51 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا"

"الربيعة" في مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الفيروس : حالته مستقرة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عينات الفحوص الطبية لـ51 شخصًا مخالطاً للمواطن الذي أصيب بفيروس "كورونا" الجديد "كوفيد 19" سلبية، ويُنتظر نتيجة البقية البالغ عددهم 19 شخصاً.

وأوضح أنه ستتم متابعة حالة المخالطين خلال الأسبوعين القادمين؛ لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض لديهم.

وقال في إيجاز صحفي اليوم: إن الحالة الصحية للمواطن المصاب مستقرة، ومعزول في أحد المسشتفيات، وتتم متابعة حالته باهتمام.

وأشار "الربيعة" إلى أن اللجنة المشكلة من المقام السامي لمتابعة فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد 19" والمكونة من 17 جهة حكومية مختلفة تجتمع بشكل يومي.

وأضاف: هناك تنسيق وتناغم كامل بين جميع أعضاء اللجنة والجهات الحكومية التي يمثلونها؛ لحماية المملكة من فيروس "كورونا" المستجد.

وأهاب بالجميع أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة ومن وزارة الصحة، وعدم اتباع الشائعات، مؤكداً التزام المملكة ممثلةً بوزارة الصحة بالشفافية، وإظهار أي بيانات تظهر لإصابات جديدة.