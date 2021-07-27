"الصحة": تسجيل 1379 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1021 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، تسجيل 1379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 520774 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1021 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 501449 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8189 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11136 والحالات الحرجة 1419 حالة.