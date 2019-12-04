مسؤول تركي يفضح أكذوبة أردوغان والمقاتلة الحربية: تفاؤل مُبالغ فيه

قال: يجب أن تكون آمالنا كبيرة ولكن لا تكون غير واقعية

فضَح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أكذوبة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان حول تصنيع تركيا مقاتلة حربية محلية الصنع "TF-X"؛ حيث قال بأنها أمر "غير واقعي" و"تفاؤل مبالغ فيه".

ووفقًا لوسائل الإعلام، قال "دمير" خلال مؤتمر الاستراتيجيات الدولية في الصناعات الدفاعية والطيران الذي ينظمه اتحاد مصدّري الدفاع والطيران الذي استضافته مدينة أنطاليا جنوب تركيا: إن أزمة تجميد تسليم تركيا مقاتلات "F-35" الأمريكية بسبب صفقة صورايخ الدفاع الجوي الروسية ""S-400؛ مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي وجه شبه بين المقاتلات الأمركية ومقاتلات "S-35" الروسية التي تسعى روسيها لإقناع أنقرة بالحصول عليها سوى في الرقم فقط.

كذلك علّق على ما أشيع عن إجراء تجربة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"، الشهر الماضي قائلًا: "تصريحات مُبالَغ فيها، ما حدث هو جزء من عملية التركيب ليس أكثر".

أما عن الطائرة المقاتلة التركية محلية الصنع التي قال الرئيس رجب أردوغان إنها سترى النور في عام 2023؛ فقال: "يجب أن تكون آمالنا كبيرة، ولكن لا تكون غير واقعية. نخرج ونقول سيكون لدينا محرك وطائرة محلية الصنع في 2023؛ ولكن هذا تفاؤل مبالغ فيه"؛ مشيرًا إلى أن الطائرة المقاتلة محلية الصنع لن تصنع قبل عام 2028.

وتأتي تصريحات إسماعيل دمير، بعدما أعلن رسميًّا عن تأجيل مشروع إنتاج المقاتلة التركية الأولى، ليكون بين عاميْ 2025- 2026، بدلًا من 2023، بتأخير نحو عامين، مع الكشف عن ضم شركة "BMC" للصناعات الدفاعية إلى مشروع إنتاج الطائرة.