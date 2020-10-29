"أمانة حائل" تخصص أكثر من 200 موقع استثماري للمهرجانات والبسطات

للتأجير المؤقت تحتوي على حدائق وعربات فود ترك ومراكز معارض

اعتمد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، تخصيص أكثر من ٢٠٠ موقع استثماري بمدينة حائل؛ للتأجير المؤقت، تحتوي على حدائق وعربات فود ترك وبسطات ومراكز معارض ومؤتمرات لإقامة الفعاليات والمهرجانات.

وأشارت أمانة حائل في حسابها على تويتر، إلى أن تلك المواقع متاحة للجميع عبر بوابة الاستثمار البلدي "تطبيق فرص".

جدير بالذكر أن هذه الخدمة التي تقدّمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تتيح للمستثمرين إمكانية استئجار أصول البلدية لفترة قصيرة، ويتم تحديد تلك الفترات، والمواقع المتاحة للتأجير من قِبَل الأمانات (تحدد مدة التأجير من يوم إلى أقصى حد 90 يومًا).