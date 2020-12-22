لقاح فايزر.. الكشف عن خطوة مهمة لمواجهة "كورونا المتحور"

"تستنبط بيانات" حول عينات دم أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن شركتي فايزر ومودرنا تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض كوفيد-19 على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار والتي ظهرت في بريطانيا.

وأوضحت شركة مودرنا في بيان لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية أنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

من جانبها، أشارت فايزر إلى أنها "تستنبط بيانات" عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها "أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا".

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة موجة من القلق بخصوص الجائحة، التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض وأصابت أكثر من 77.15 مليون على مستوى العالم.

ومبعث القلق الرئيسي أن السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة تتراوح بين 40 و70 بالمئة.

وقال العلماء إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حاليًا في بريطانيا، والذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك واللقاحات الأخرى، التي يجري تطويرها لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس، التي يطلق عليها سلالة "بي.1.1.7".