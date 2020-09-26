"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 332790 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 316405 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4655 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11730 والحالات الحرجة 1035 حالة.