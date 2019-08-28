مختصون: المتطوعون طاقة وثروة بشرية تنتظر الاستثمار الصحيح

إحصاء يكشف أن الذكور ضِعف الإناث.. وهدف الرؤية مليون متطوع

شجّع عدد من المختصين الشبان والفتيات على بذل الجهد، والإسهام في ازدهار مجتمعاتهم من خلال العمل التطوعي؛ لكون المتطوعين ثروة بشرية تلعب دوراً جوهرياً في تطوير الدول الصناعية والنامية.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة "العمل التطوعي.. عطاء وانتماء"، وهي الندوة الأخيرة ضمن البرنامج الثقافي لسوق عكاظ في دورته الـ13 لعام 1440، الذي نظمته جامعة الطائف، وأدار الندوة الدكتور خالد الزهراني.

فمن جانبه، دعا الدكتور محمود العايش الجهات التعليمية إلى ربط العمل التطوعي بالمناهج والمحتوى الأكاديمي؛ بهدف تلبية احتياجات المجتمع، واكتساب الطلاب للمهارات الأكاديمية والشعور بالمسؤولية المدنية تجاه المجتمع من ناحية أخرى.

ولفت "العايش" إلى أن من أهم أهداف رؤية 2030 الوصول إلى مليون متطوع تنموي، يشكلون ستة في المئة من الدخل القومي المستدام، مؤكداً أن المتطوعين يلعبون دوراً جوهرياً في تطوير الدول الصناعية والنامية، ويمثلون طاقة وثروة بشرية هائلة تنتظر الاستثمار الصحيح للانطلاق.

بدورها، استعرضت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، بيانات مسح ميداني أجرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في العام 2018، الذي كشف أن المتطوعين السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) تبلغ نسبتهم 22.6 في المائة، في حين وصلت نسبة المتطوعات السعوديات (15 سنة فأكثر) إلى 10.8 في المائة.

وذكرت الدكتورة "زيني" أن المسح الميداني كشف أيضاً أن أعلى نسبة للمتطوعين السعوديين كانت في الفئة العمرية (30- 34) سنة، بنسبة (15.3%)، يليهم من في الفئة العمرية (35-39) سنة بنسبة (14.2%)، فيما كانت أقل نسبة للمتطوعين السعوديين في الفئة العمرية (60-64)، وذلك بنسبة (2.9%).

وكشفت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، أن الجامعة قدمت في الأشهر الماضية 77 عملاً تطوعياً لـ8406 مستفيدين، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية 5250 ساعة، شارك في تقديمها أكثر من 1200 متطوعاً من الشباب والفتيات، ونطمح للأفضل.

في نفس السياق أكدت الدكتورة سمية الشعراوي، أن التطوع يلعب دوراً رئيساً في بناء مجتمع متماسك ومترابط، مبينة أن الأعمال التطوعية تعد فرصة لتعلم مهارات جديدة؛ لما في العمل التطوعي من دور كبير وفعال في تطوير الشخصيات وتنمية روح التعاون.

وأشارت "الشعراوي" إلى أن العمل التطوعي عطاء نابع من رغبة صادقة وقلب معطاء، إذ يعد العمل التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي، ولا يزال الدعامة الأساسية في بناء المجتمع ونشر المحبة والترابط، فهو عمل إنساني يرتبط ارتباطاً قوياً بكل معاني الخير والعمل الصالح الخالص.