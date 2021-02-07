أدبي الأحساء ينفذ 36 فعالية متنوعة خلال ٢٠٢٠

بحضور أكثر من 20 ألف مثقف ومثقفة

نفذ نادي الأحساء الأدبي، خلال العام ٢٠٢٠، 36 فعالية متنوعة؛ منها 13 فعالية حضورية قبل الجائحة، وفقًا لتقريره السنوي ورغم إيقاف برامجه الحضورية في مقره منذ منتصف شهر مارس الماضي.

بينما بلغ عدد البرامج المنفذة افتراضيًّا "عن بعد" خلال الجائحة 23 فعالية.

وجاءت هذه البرامج متنوعة في سياقاتها المعرفية ما بين أمسيات أدبية، وشراكات مجتمعية، ودورات وورش عمل متخصصة، ومشاركات في مناسبات الوطن الرسمية، ومحاضرات متنوعة ولقاءات ثقافية وزيارات، إضافة إلى برامج ركن الأديب الصغير، والإصدارات المختلفة.

وقد حظيت هذه الفعاليات بمتابعات لافتة وفق الرصد الدقيق من قبل النادي؛ حيث بلغ عدد المتحدثين في هذه البرامج 90 متحدثًا ومتحدثة.

وبلغ عدد الحضور (٢٠١٧٨) من مختلف شرائح المجتمع، وحظيت هذه البرامج بمشاهدات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بلغت (٤٦٠٩٤) مشاهدة.

أما مشاهدات البث المباشر لهذه البرامج من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، فقد بلغت (٥٠٥٦٠) مشاهدة، وعدد الوسائط (٦٨٣) والأخبار (٣٠٣) أخبار.

في حين أصدر النادي هذا العام 20 كتابًا لمثقفين ومثقفات سعوديين تنوعت ما بين الدواوين الشعرية والإبداعات الثقافية والأدب السيري والدراسات النقدية وغيرها.

ولدى النادي خطة طموحة لبرامج العام ٢٠٢١، روعي فيها الالتزام بالتعليمات الصحية حماية لجمهور النادي، وحرصًا على سلامتهم، وتنفيذًا للتوجيهات الرسمية في هذا الظرف الاستثنائي.