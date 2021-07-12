الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام

بسبب الصدمة.. نقل العروس إلى العناية الفائقة

تحوّلت فرحة فرش بيت الزوجية إلى مأتم، حيث شهدت مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)، حادثًا مأساويًا بعد سقوط رافعة أثاث كان يوجد عليها عريس وصديقه أثناء نقل عفشه، وسط فرحة من العائلة والأصدقاء.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية الجمعة، بلاغًا يفيد بسقوط رافعة أثاث من العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد، وانتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة الرمل ثانٍ وقوات إدارة الحماية المدنية برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 11 طابقاً، وأن الرافعة سقطت أثناء رفع أثاث عريس للطابق الخامس.

وأسفر الحادث عن إصابة العريس محمود أحمد عبد ربه، وصديقه جبالي طارق جبالي، ونُقلا في حالة حرجة إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج، لكن أُعلنت وفاتهما لاحقاً.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن شقيقة والد العريس، أنه في يوم الحادث، وفي تمام الساعة الرابعة عصر الجمعة الماضية، كان الجميع يحتفلون بـ"يوم العفش"، وسط أفراح وموسيقى بنقل أثاث وفرش العروسين، وهي مناسبة يتم الاحتفال بها كليلة الزفاف تماماً.

بينما قال إبراهيم محمد أحد أصدقاء العريس إنه ذهب للعريس يوم العفش، عقب صلاة الجمعة، وحضر الرفع ونقل الأثاث وسط الموسيقى والفرحة، وفور وصول الرافعة، بدأ العمال برفع الأثاث، وطلب أحد الحضور صعود العريس إلى الشقة، فطلب العريس أن يصعد على الرافعة؛ لعدم تركيب مصعد بالمبنى.

وتقول الصحيفة: يظهر الفيديو المأساوي أنه فور صعود العريس مع صديقه وعند وصولهما للدور الخامس انهارت الرافعة بالكامل بمن فيها وبالأثاث، بعد أن خرجت عن مسارها، ليسقط العريس وصديقه ويصابان بجروح خطيرة، كما أصيب نحو سبعة أشخاص آخرين، بعدها تحوّل الفرح إلى صراخ وعويل.

وأمس الأحد، شيّع العشرات من أهالي الإسكندرية العريس وصديقه.

ونقلت "اليوم السابع" عن عمة العريس: أن العروس من شدة صدمتها، أصيبت بجلطة في المخ وشلل نصفي، وتم نقلها إلى العناية الفائقة.