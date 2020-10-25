"الشايع": اندماج "الأهلية" قرار استراتيجي وضرورة حتمية للبقاء والتنافسية

أكد أن التصويت على المشروع سيكون الاثنين المقبل

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين مشعل بن إبراهيم صالح الشايع، أن قرار اندماج الشركة الأهلية مع شركة اتحاد الخليج قرار استراتيجي وضرورة حتمية للبقاء والتنافسية.

وقال "الشايع": إن "الشركة الأهلية على بعد خطوة واحدة نحو الاندماج؛ حيث تم تحديد موعد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للتصويت على مشروع الاندماج مع شركة اتحاد الخليج، لتكون يوم الاثنين الثاني من نوفمبر الساعة السابعة مساء".

وأضاف لـ"سبق": أن "الأهلية للتأمين ممثلة في مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها؛ تراهن على وعي مساهميها لاختيار الأفضل للشركة كما هو معهود إليهم".

وأشار إلى أن مشاريع الاندماج التي تم الإعلان عنها بين شركات التأمين، موضحاً أنه يتوقع خلال الفترات القادمة أننا سنرى العديد من مشاريع الاندماج بين الشركات في جميع القطاعات.

وقال: إنه "لم يعد لدينا رفاهية الاختيار؛ حيث إن الاندماج يُعد هو الخيار الوحيد والأفضل في هذه المرحلة".

وأضاف: أن "على مساهمي الشركة الأهلية التفاؤل من النتائج الإيجابية المتوقعة من مشروع الاندماج؛ حيث سينتج عن الاندماج كيان أكبر ذو هامش ملاءة مالية أقوى وانتشار جغرافي أوسع وحصة سوقية أكبر".