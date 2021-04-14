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دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.