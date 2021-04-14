خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC

دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.

وزارة التجارة

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 08:42 PM

دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

خطر نشوب حريق .. التجارة تستدعي 42 مركبة Savana" GMC

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 42 مركبة Savana" GMC موديل 2021 لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في سلك القطب الموجب للبطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.

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وزارة التجارة

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