"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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