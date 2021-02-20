"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 فبراير 2021، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374691 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 382 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365745 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6457 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2489 والحالات الحرجة 510 حالة.