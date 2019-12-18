تعليم عسير يحتفي بـ"عالمي" اللغة العربية

تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"

احتفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" في قاعة الاجتماعات بالإدارة، وذلك بتنظيم من إدارات: الإشراف التربوي، وتقنية المعلومات، والنشاط الطلابي.



جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، والمساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة.



وتخلّل الاحتفاء كلمة مسجلة لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بهذه المناسبة، أكد خلالها على أهمية اللغة الخالدة التي قادت العالم للعلم والابتكار والتطور إبان فتراتٍ متعاقبة من قيام الدول الإسلامية، والتي أثرت على ثقافة وتطور العالم بأسره.



وأكد "عوضة" على أن هذا الاحتفاء يأتي كل عام تأكيدًا على أهمية اللغة العربية الخالدة، لغة القرآن والفصاحة، لغة الضاد، منوهًا إلى أن ارتباط اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي يدلّ على الترابط الوثيق بين اللغة والعلم، مشيرًا إلى أهمية استشعار المعلمين والطلاب في الميدان التعليمي لأهمية اللغة العربية الخالدة.