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بعد رصد مخالفات عديدة فيهما

إغلاق مستشفييْن شهيريْن في مكة

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المعنية أغلقت مستشفيين خاصين شهيرين بمكة المكرمة بعد رصد عدد من الملاحظات، ومخالفتهما للاشتراطات .

وبحسب المعلومات، فإن الإغلاق شمل في البداية أحد الأقسام بالمستشفى الشهير وأعطاه مهلة التصحيح، وعند قيام الفرق بالتفتيش

بعد انتهاء فترة التصحيح؛ اتضح وجود المخالفات ليتم إغلاقه كاملاً أسوة بالمستشفى السابق الذي أُغلق.

وبذلك؛ يكون عدد المستشفيات التي أغلقت في العاصمة المقدسة ثلاثة مستشفيات خاصة، كان أولها مستشفى أغلق قبل 4 أشهر .