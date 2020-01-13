13 وظيفة خالية مشمولة بسلم الرواتب بـ"أمانة الأحساء".. هنا التفاصيل

أولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية والتقديم عبر "جدارة" بعد أسبوع

أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة تدعو الراغبين في التقدم لشغل (13 وظيفة إدارية) مشمولة بسلم الرواتب لموظفي القطاع الحكومي، وذلك من خلال منظومة التوظيف "جدارة" في البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية (www.mcs.gov.sa)، مشيراً إلى أنه بإمكان المتقدمين لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والتخصصات العلمية المبادرة في التسجيل عبر منصة "جدارة" وذلك خلال الفترة 25- 28 جمادى الأولى 1441هـ الموافق للفترة 20-23 يناير 2020م.

وتشمل مراتب الوظائف: "وظيفة واحدة على المرتبة الثامنة، 9 وظائف بالمرتبة الـ7، و3 وظائف على المرتبة الخامسة".

وبيّن "الملحم" أن الفئات المستهدفة والاشتراطات الأساسية في المتقدمين على هذه الوظائف تتضمن: "خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، خريجي درجة البكالوريوس، الحاصلين على الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، الحاصلين على درجة الماجستير.

وتابع: "الوظائف المعلن عنها للمراتب (السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كل الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية".

وبيّن: "سيتم مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، ويفضل من لديه خبرة لمدة 3 سنوات في القطاع البلدي".

واختتم: "سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف المشار إليها عبر الحساب الرسمي للأمانة في (twitter) ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك البوابة الإلكترونية".