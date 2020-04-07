يزحف على يديه ويبكي.. فيديو مؤلم يكشف ما حدث لمريض كورونا

أخصائية نفسية: "وضعه بالعزل ربما ينتهي بشكل مأساوي"

في فيديو مؤلم لمصاب بفيروس كورونا، كان هذا الرجل الأسترالي يزحف على يديه وقدميه، وهو ينهنه يكاد يبكي، ويمدّ يده يتحسّس ما حوله كأنه فقد البصر، ويخشى السقوط من مكانه والموت، لكنه لم يكن يتألم من كورونا، بل يعاني من أمر آخر أشد قوة وغرابة.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تم التقاط الفيديو في غرفة بفندق كراون برومينيد بمدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية؛ حيث تم عزل جندي البحرية الأسترالية السابق "ديفيد"، 62 عامًا، وزوجته كارولين، عندما اكتشفت إصابتهما بفيروس كورونا أثناء عودتهما من رحلة بحرية.



وتضيف الصحيفة: لم يكن "ديفيد"، 62 عامًا، مريضًا عاديًّا بفيروس كورونا، فقد تغلب على آلام المرض لكن لم يستطع التغلب على النوبات النفسية التي يعاني منها؛ كان "ديفيد" يعاني من مرض نفسي يطلق عليه "اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)".



وحسب موقع "مايو كلينك": فاضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، حالة عقليّة يثيرها حدث مخيف يتعرّض له الإنسان أو يشهده، ويظلّ هذا الحدث يؤثر على الشخص حتى بعد سنوات، خاصة إذا واجه ظروفًا مشابهة للحظة الحدث، وقد تتضمّن الأعراض استرجاع الأحداث، والكوابيس والقلق الشديد، بالإضافة للأفكار التي لا يمكن السيطرة عليها بخصوص الحدث.



ونقلت قناة "سفن نيوز" الأسترالية، عن السيدة كارولين، زوجة ديفيد: "أن زوجها تعرّض لحادث منذ 40 عامًا، حين كان جنديًّا في البحرية، حين سقط في خزان وقود، وكاد يفقد حياته غرقًا لكن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة، ومنذ ذلك الحين يعاني ديفيد من وجوده في الأماكن المغلقة.



وتضيف الزوجة: إن عزل زوجها في غرفة الفندق لمدة 14 يومًا دون السماح له بالخروج منها، تسبّب باستعادته لأحداث سقوطه في خزان الوقود، وقد طلب "ديفيد" من مسؤولي العزل السماح له بالخروج لمدة دقائق كل يوم، لكن طلبه قوبل بالرفض، ومن وقت لآخر يعاني "ديفيد" هذه النوبات النفسية التي ظهرت في الفيديو، وتستمر كل نوبة للحظات مملوءة بالهلاوس والمخاوف، فيظل يزحف على يديه متحسسًا ما حوله كأنه في ظلام خزان الوقود يصارع ويبحث عن جدار أو شيء يساعده على الخروج من بحر الوقود الساقط فيه، وهو يردد "أنا لا أريد الانتحار.. لكن لن أستطيع النجاة، لا لن أنجو، لن أحيا"، وتستمر النوبة النفسية لدقائق وهو ينهنه ويبكي حتى يفيق ويعود إلى الواقع في غرفة الفندق.



وتأمل كارولين من نشر الفيديو أن يتم السماح لزوجها بالخروج من غرفته لمدة ثلاثين دقيقة كل يوم.



وتعليقًا على الفيديو نقلت "سفن نيوز" تحذير عالمة النفس نورا د. لارسن: "إن وضع (ديفيد) في العزل الصحي ربما ينتهي بشكل مأساوي".

