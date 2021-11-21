الأسبوع في 7 صور: "أكروبات" روسي في سماء دبي.. ومهاجرون يواجهون الموت

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في دبي أبهرت القوات الجوية الروسية حضور معرض دبي للطيران، فيما كانت العاصمة الأوغندية تواجه يومًا صعبًا بعد انفجار قنبلة قرب البرلمان. والمزيد تجدونه في الصور.





1- المهاجرون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يواجهون ظروفًا قاسية في أجواء صقيع قارسة







2- فوضى عقب انفجار قنبلة بالقرب من مبنى البرلمان الأوغندي في العاصمة كمبالا







3- الكرة الأرضية في عمل فني للفنان "لوك جيرام" كما تظهر في ويجان بإنجلترا







4- عرض أكروبات مبهر للقوات الجوية الروسية خلال معرض دبي للطيران







5- ثوران بركان "كومبر فيجا" لا يتوقف منذ أكثر من شهرين في آل باسو بجزر الكناري الإسبانية







6- الحمم البركانية تضيء طريقها من أعلى الجبل إلى الوادي في جزر الكناري







7- خيط البرق الفضي يضرب سماء عاصمة الأوروجواي مونتيفيديو











