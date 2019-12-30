فيديو مروّع.. أب فوجئ برجل يقتحم المنزل ويمسك ابنته الصغيرة

صرخت: "من أنت؟".. فتَنبّه والدها إلى ما يحدث

في فيديو مذهل، أطلق أب أمريكي صرخة ذهول وفزع وهو يشاهد ابنته الصغيرة (11 عامًا) تقف وسط المنزل وهي ترتجف؛ بينما يمسك بها رجل غريب، عقب اقتحامه المكان.. قفز الأب ناحيته محاولًا الإمساك به؛ لكن فر هاربًا؛ ليستمر مسلسل رعب سكان المنطقة من المتسلل الدخيل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد ألقت شرطة مدينة أورموند بيتش ولاية فلوريدا الأمريكية، القبضَ على شاب يدعى "ستيفن هاسوجلام"(21 عامًا)، بعدما التقطته كاميرات المراقبة وهو يقتحم الحديقة الخلفية لمنزل الأب الأمريكي، ديريك كلوفر، تحت جنح الظلام.

وحسب الفيديو، كانت الابنة الصغيرة "آفا كلوفر"، 11 عامًا، تتحدث في الجوال عند باب المنزل المطلّ على الحديقة، حين شاهدها "هاسوجلام"، وتوجّه نحوها، وعندما فوجئت به الطفلة سألته من أنت وماذا تريد؟ لكنه أمسك بيدها ودفعها داخل المنزل، وهو يضع أصبعه على فمه ويهمس "هشش"، حتى لا تتحدث؛ لكن الطفلة هنا رفعت صوتها صارخة "من أنت؟"؛ فتنبه والدها إلى ما يحدث.

وفي مقابلة مع قناة "دابليو إيه إس إتش- تي في"، قال الأب "كلوفر": سمعت ابنتي الصغيرة تصرخ: "من أنت؟"، فأسرعت إلى مكانها، وفوجئت برجل يمسك بها.. هنا توترت أعصابي ولم أدر بنفسي إلا وأنا أقفز ناحيته محاولًا الإمساك به؛ لكنه فر من أمامي وهو مرعوب، وخرج عبر باب الحديقة، فتبعته حتى اختفى في الظلام، وعدت بسرعة للاطمئنان على طفلتي، والاتصال بالشرطة.

وحسب الصحيفة لم يكن هذا هو البلاغ الوحيد عن وجود شخص متطفل في المنطقة؛ حيث أكدت امرأة أنها رأته أمام منزلها، فأغلقت الأبواب، وفر الرجل بعد أن أدارت جرس الإنذار في سيارتها.

وبالفعل تمكنت الشرطة من القبض على "هاسوجلام"، بعد ساعات، ووضعته قيد الاحتجاز؛ حيث اكتشفت أنه مهاجر من جزر "ميكرونيزيا" بالمحيط الهادئ، ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة.