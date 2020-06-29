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عدد الوفيات يصل إلى 5.115

1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613

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سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة.

وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".