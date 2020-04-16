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11 زورقًا إيرانيًّا اقتربت من 6 سفن أمريكية بسرعة عالية

البحرية الأمريكية تتهم إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد سفنها بالخليج

اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".