قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان

أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

ووفق "رويترز"، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

إيمانويل ماكرون

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 12:54 PM

ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن قصر الإليزيه، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في الإليزيه: إن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج؛ بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

ووفق "رويترز"، أوضح الإليزيه في بيان، أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بُعد؛ فيما يعكف مكتبه حاليًا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

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