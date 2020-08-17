قرابة الـ30 مليار ليرة.. تركيا تسجل عجزًا كبيرًا في ميزانيتها في شهر واحد

سجلت في الأشهر السبعة الأولى عجزًا تجاوز توقعاتها للعام بأكمله

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة سجلت عجزًا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو الماضي. "الدولار = 7.3922 ليرة تركية".

وبلغ العجز الأوليّ، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبحسب "رويترز" بلغ عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139.1 مليار ليرة، متجاوزًا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد قال الأسبوع الماضي: إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقع الحكومي السابق البالغ 2.9%.