مجلس الأمن والدفاع السوداني يصادق على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور

تشكيل لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة للتعامل مع الخروقات في اتفاق السلام

صادق مجلس الأمن والدفاع السوداني على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، وذلك بعد تجدُّد الاشتباكات القبلية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان أمس: "أمَّن مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه الطارئ بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية".

وبحسب البيان "أعلن وزير الدفاع، اللواء الركن يس إبراهيم يس، عقب الاجتماع تشكيل المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام".