كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90.029؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.605.

الصين

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89912؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.