القيادة تقدّم التعازي لأسرة "الفراج" بوفاة والدهم

ذوو الفقيد أعربوا عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة

تلقى سليمان بن محمد الفراج وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت أحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة والدهم الشيخ محمد بن حمد الفراج والدعاء له بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى "سليمان" وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم سليمان الفراج وأشقاؤه وشقيقاته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قيادة الوطن تجاه مواطنيها والتي تبرهن على مدى الحرص على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.