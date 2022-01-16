ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وطاشا، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.