شاهد.. "شقراء" تحصد المركز الأول في سباق هجن حائل

نائب المنطقة يكرم الفائزين في الحفل الختامي للمنافسة

فاز سلمان محمد آل قويد، بالمركز الأول، في منافسات سباق الهجن، خلال فعاليات موسم حائل، بعد تفوق مطيته "شقراء".

أما المركز الثاني فكان من نصيب "شاهين" للمالك مبارك سلطان القحطاني، بينما حلت "عنيدة" للمالك فلاح فهد الهاجري، بالمركز الثالث.

وجاءت بالمركز الرابع "مرجان" للمالك نياف سلمان المغيري, وفي المركز الخامس "المتحدة" للمالك محمد سعيد الهاجري, واالسادس "وهاج" للمالك محمد سعود المري, والسابع "البديلة" للمالك مشعل ناصر المكيرش, والثامن "شاهين" للمالك مزيد سمير الشمري.

و"طنا" للمالك سلمان عبيد الدوسري، في المركز التاسع، بينما حلت "البارق" في المركز العاشر، للمالك عزام ناصر رضا.

وكرّم نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، الحاصل على المركز الأول، وبقية الفائزين، في الحفل الختامي للمنافسة.

يذكر أن أشواط ماراثون اليوم الأول، كالتالي: "رمز الحيل" للمالك نادر فرج الجهني و"رمز الزمول" للمالك سليمان سلامة الجهني.

فيما أتت نتائج اليوم الثاني، لأشواط الماراثون: "رمز الحيل" للمالك سعد ناشي البقمي، و"رمز الزمول" للمالك سفر سالم العتيبي.

ووجّه مدير موسم حائل، ماجد آل صاحب، شكره وامتنانه للأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على رعايته لسباقات الهجن، مبينًا أن السباق حظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، محققًا نجاحًا كبيرًا.