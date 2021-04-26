الاتحاد الأوروبي يقاضي "أسترازينيكا" لعدم التزامها بعقود توريد لقاح "كورونا"

جميع دوله تدعم الإجراء

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الاثنين)، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة "أسترازينيكا" لعدم احترامها عقد توريد

لقاحات "كوفيد-19"، وعدم وجود خطة موثوقة، لضمان التسليم في الوقت المناسب.

ونسبت "رويترز" إلى المتحدث باسم الاتحاد في مؤتمر صحفي قوله: "إن المفوضية بدأت الجمعة الماضي إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا".

وبين المتحدث أن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تدعم هذه الخطوة.