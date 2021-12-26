تعرّف على الدور التخريبي الذي كان يقوم به السفير الإيراني "حسن إيرلو" في صنعاء

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في

المؤتمر الصحفي اليوم، عن الدور الذي كان يقوم به السفير الإيراني "حسن إيرلو" في صنعاء.

وقال "المالكي"، إن السفير الإيراني "حسن إيرلو" كان يقود العمليات العسكرية لميلشيات الحوثي في صنعاء.

وأكد العميد المالكي، أن محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني، وأضاف أن ميليشيا الحوثي ترتهن إلى إملاءات حرس إيران الثوري.

وأضاف "المالكي": لدينا القدرة للرد على عبث ميليشيا الحوثي ولدينا أيضًا نفس طويل.