مدير "تعليم صبيا" يفتتح معرض "إنجازاتنا تحاكي الميدان التعليمي"

ضمّ برامج تطويرية ومعلومات إحصائية

افتتح مدير إدارة تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، معرض "إنجازاتنا تحاكي الميدان التعليمي"، الذي ينظمه قسم التخطيط المدرسي بتعليم صبيا، في مبنى الشؤون المدرسية "بنات".

جاء ذلك بحضور مستشار مدير التعليم علي بن إبراهيم الصلهبي، ومديري ورؤساء أقسام الإدارة.

وقصّ "الحازمي" الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، عقب ذلك تجول الضيوف في أركان المعرض، واستمعوا لشرح مفصل عما حواه من أركان ومنجزات وبرامج، والتي يعد أبرزها برنامجي الخارطة الرقمية التفاعلية، ودليل المعلومات لمدارس "تعليم صبيا".

وقال مدير "تعليم صبيا"، في كلمته: إن مثل هذه اللقاءات والمعارض الثرية بالمنجزات والبرامج الهادفة، والتي تخدم المكاتب والمدراس، تنم عن التعاون المثمر والبناء والتناغم بين الرؤساء والمرؤوسين، الأمر الذي أثمر عنه هذا الجهد المتميز، مشيداً بما شاهده من أعمال إبداعيه وأفكار وبرامج.

وأوضح رئيس قسم التخطيط المدرسي علي بن إبراهيم قصادي، أن المعرض، والذي حوى برامج تقنية، أشرفت عليه آمنة بنت الحسين الكبش، ويهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات الإحصائية والرقمية عن مدارس "تعليم صبيا"، ومواقع المدارس، وتسهيل عملية الإحداث، ووضع خارطة الحلول للصعوبات التي تواجه المدارس من حيث الكثافة الطلابية والعجز في الكادر التعليمي.

يُذكر أن المعرض حوى العديد من الأركان؛ منها "ركن قاعدة البيانات، ركن عمليات القسم، ركن المشاريع، ركن الإحصائيات، ركن المبادرات، ركن الأدلة التنظيمية، ركن مؤشرات القسم، ركن الإنجازات"، والتي تسعى جميعها إلى تسهيل تحقيق متطلبات العملية التعليمية.