فيديو "تقطيع اللحوم" يربك أمانة تبوك بأول أيام رمضان.. ومغردون يتساءلون: ماذا ستفعل؟

تم تداوله بشكل واسع.. ألقي القبض عليهم بالتعاون مع الجهات الأمنية

تسبب فيديو لعمالة تقطع لحومًا بطريقة مخالفة وغير آمنة تم تداوله على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، في حالة إرباك لأمانة تبوك بأول أيام شهر رمضان الكريم.

وتفصيلًا: تمكنت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية من القبض على العمالة التي ظهرت في الفيديو وهم يقطعون لحومًا على الأرض، كما يقوم أحدهم بدهس اللحوم بقدمه، وسط بيئة ملوثة.

وسبّب الفيديو منذ أن بدأ في الانتشار اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل والغضب بين النشطاء؛ لما شاهدوه من أفعال صادمة وسط تساؤلات عن مصير هذه اللحوم، وتساءل المغردون ومتناقلو الفيديو حول ما ستفعله أمانة تبوك بعد القبض على هذه العمالة.