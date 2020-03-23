دبي .. إغلاق جميع المطاعم والكافيهات بدءاً من اليوم

السماح لخدمة توصيل الطعام مع التقيُّد بالاشتراطات

أعلنت بلدية دبي، اليوم، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب في دبي، اعتباراً من اليوم، ولمدة أسبوعين.

وقالت بلدية دبي، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر": هذا القرار يستثني مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط، والسماح لخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية بالاستمرارية مع الالتزام باشتراطات السلامة.