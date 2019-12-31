بمهرجان الإبل.. "الدوسري" تخطف "شلفا ولي العهد".. وهادي يكسب "سيف الملك"

انطلقت مسابقات "الشقح" وسط حضور جماهيري كبير أشعل المدرجات بالأهازيج

حصلت منقية مجعد فهد محمد الدوسري على المركز الأول في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد)، فيما خطفت منقية هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المركز الأول لفئة (50 سيف الملك)، وذلك ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشهد المهرجان الذي يقام بالصياهد (120 كيلومترًا شرق الرياض) أمس الاثنين انطلاقة مسابقات "الجمل"؛ إذ استعرضت 20 منقية لون (الشقح) أمام لجان التحكيم، منها 8 منقيات في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد)، و12 في فئة (50 سيف الملك).

وجاءت انطلاقة مسابقات جمل (الشقح) وسط حضور جماهيري كبير، أشعل المدرجات بالأهازيج والتشجيع.

وفيما يأتي أسماء الملاك الفائزين في لون (الشقح) بفئتَيْه:

أسماء الفائزين فئة (شلفا ولي العهد):

1- مجعد فهد محمد الدوسري

2- محمد نايف وليد بن شوية

3- جدعان مسلم جدعان بن شوية

4- سيف عبدالله سيف الشلوي

5- فيصل غزاي العتيبي

6- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري

7- محمد محماس القريشي السبيعي

8- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري

أسماء الفائزين في فئة (سيف الملك):

1- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- سيف عبدالله سيف الشلوي

4- فايع ناصر محمد المحياني

5- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري

6- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي

7- بجاد نجر عبدالله العصيمي

8- حامد بشير ملاعب العنزي

9- حشيفان مناحي محمد البقمي

10- غازي عأمر عايض العتيبي