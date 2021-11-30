صالح الغامدي يحتفل بزواج ولديه "سند ومبارك" بالباحة

احتفل الشيخ صالح بن عواض الزهيري الغامدي، بزفاف ولديه "سند ومبارك"، في إحدى قاعات الأفراح بمركز معشوقة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء للعريسين بالتوفيق والسداد.



"سبق" تهنئ الشابين "سند ومبارك "، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

