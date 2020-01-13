بعد فيديو "المعاناة تحت محطة الكهرباء".. تحقيق وتأمين سكن لأم وأطفالها في الرياض

ظروف قاسية دفعتهم للإقامة أسفلها دفعت جهات أمنية وخدمية للمباشرة وأياد بيضاء

باشرت جهات أمنية وخدماتية وفاعلو خير، حالة سيدة وأطفالها الثلاثة بعد انتشار مقطع فيديو يحكي معاناتها، وأنها بدون مأوى وتسكن في الشارع.



وفي التفاصيل: كشف مقطع فيديو مصور لأحد الأشخاص وهو يتجه إلى محطة كهرباء في حي العزيزية، عن إقامة أم وثلاثة من أطفالها أسفل المحطة، بعد أن تسبب خلاف بينها وبين زوجها في طردها خارج المنزل، فلم تجد سكنًا إلا تحت إحدى محطات الكهرباء في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة.



مقطع الفيديو لاقى انتشارًا كبيرًا، وبادرت الجهات الأمنية والخدماتية وفاعلو الخير، إلى الموقع فورًا، وأخرجت الأم وأطفالها الثلاثة ووفرت لهم سكنًا في إحدى الشقق المفروشة، فيما تولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الواقعة وأسبابها.