مصر: تغريم زوجة 50 ألف جنيه لسبها زوجها على واتساب

الزوج قدّم للمحكمة رسائل السباب والتهديد

قضت محكمة مصرية بتغريم زوجة، مبلغ 50 ألف جنيه لسبها وتهديد زوجها على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، قضت المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا (جنوب مصر) بالحكم على موظفة في إحدى المصالح الحكومية في نجع حمادي، بغرامة قدرها 50 ألف جنيه -ما يعادل 3300 دولار- لقيامها بسبّ وقذف زوجها على تطبيق "واتساب".

وتعود القصة إلى عدة شهور؛ حيث نشب خلاف بين زوجين، قامت بعده الزوجة وتدعى "إكرام. ج"، 30 عامًا، بإرسال رسائل سب وقذف لزوجها ويدعى "زياد. ع"، 43 عامًا، عبر واتساب، وعلى إثره قام الزوج بتقديم بلاغ ضد زوجته مرفقًا به رسائل السب.

وقال محامي الزوج: إن موكله قدّم للمحكمة رسائل كثير متضمنة قذفًا وتهديدًا وسبابًا؛ متهمًا الزوجة باستخدام الخدمة في السب والتهديد، وإساءة استخدام وسيلة للتواصل الاجتماعي.

وتابع المحامي، أنه وفقًا لقانون الاتصالات المصري؛ فإن السجن أو الغرامة هي عقوبة جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهو ما ينطبق على تطبيقات التواصل على الهاتف أو الكمبيوتر.