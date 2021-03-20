البيت الأبيض يُقيل 5 موظفين بسبب تعاطيهم الماريجوانا

"ساكي" أشارت إلى خضوع مئات العاملين للفحص

أفاد البيت الأبيض أمس، بإقالة 5 موظفين؛ بسبب تعاطي الماريجوانا، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن عشرات الموظفين أُوقفوا أو طُلِب منهم الاستقالة أو وُضعوا في برنامج عمل عن بُعد، بسبب استخدام الماريجوانا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تغريدة على "تويتر": "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، أقيل 5 أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، بسبب تعاطي الماريجوانا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442 02:35 PM

"ساكي" أشارت إلى خضوع مئات العاملين للفحص

البيت الأبيض يُقيل 5 موظفين بسبب تعاطيهم الماريجوانا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد البيت الأبيض أمس، بإقالة 5 موظفين؛ بسبب تعاطي الماريجوانا، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن عشرات الموظفين أُوقفوا أو طُلِب منهم الاستقالة أو وُضعوا في برنامج عمل عن بُعد، بسبب استخدام الماريجوانا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تغريدة على "تويتر": "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، أقيل 5 أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، بسبب تعاطي الماريجوانا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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