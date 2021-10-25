مصرع طفل ووالده دهساً في قلوة أثناء عبورهما لأحد المطاعم

"سبق" تتابع الحادث لحظة بلحظة

توفي طفل ووالده دهساً أثناء عبور الشارع للوصول لأحد المطاعم ظهر اليوم في محافظة قلوة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن طفل 5 سنوات ووالده 40 عام توفيا دهساً أثناء عبور الشارع للوصول إلى مطعم في الجهة المقابلة ظهر اليوم في قلوة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.