"الزهراني" مساعدًا للشؤون المدرسية بتعليم الباحة

أصدر نائب وزير التعليم، قرارًا بتكليف ناصر بن سعيد الزهراني مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية بمنطقة الباحة.

من جهته عبّر ناصر الزهراني عن اعتزازه بثقة وزير التعليم والنائب والقيادات العليا في الوزارة، وأعرَبَ عن أمله في القيام بالدور المنوط به في خدمة الوطن، والميدان التربوي بما يحقق تطلعات المسؤولين في الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المنطقة.

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11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 10:41 AM

"الزهراني" مساعدًا للشؤون المدرسية بتعليم الباحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر نائب وزير التعليم، قرارًا بتكليف ناصر بن سعيد الزهراني مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية بمنطقة الباحة.

من جهته عبّر ناصر الزهراني عن اعتزازه بثقة وزير التعليم والنائب والقيادات العليا في الوزارة، وأعرَبَ عن أمله في القيام بالدور المنوط به في خدمة الوطن، والميدان التربوي بما يحقق تطلعات المسؤولين في الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المنطقة.

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