كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات 8800 والوفيات 102

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 10:23 AM

ليصل إجمالي الإصابات 8800 والوفيات 102

كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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