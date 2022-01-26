ملتقى الإشراف التربوي في ضوء التعليم المُدمج 2022 يصدر عدداً من التوصيات

بعد اختتام فعالياته التي استمرت على مدى يومين بحضور 1000 مشارك ومشاركة

أوصى ملتقى الإشراف التربوي في ضوء التعليم المدمج 2022 الذي نظّمته إدارة الإشراف التربوي "بنين"، في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، بحضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة، الذي استمر لمدة يومين عن بُعد؛ بضرورة مراعاة مستجدات التعليم ومتطلبات متغيرات الواقع الذي يؤكّد أهمية التوجه نحو تطبيق الإشراف التربوي المدمج كأحد الخيارات الاستراتيجية في الممارسات الإشراقية.

وشملت التوصيات كذلك توفير بيئة تعليمية أكثر شمولية وأكثر تحفيزاً وجاذبية للمتعلمين بالتركيز على النتائج النوعية بدلاً من التركيز على المحتوى في المقررات الدراسية، وتطوير المعرفة وتنمية المهارات الأساسية.

وأوصى الملتقى أيضاً بتعزيز الابداع بدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية على شكل أسئلة وأنشطة وتطبيقات تثير التفكير وتحفز على حل المشكلات، والتطبيقات العملية، وتوظيف نتائج البحوث العلمية والتجارب العالمية في إثراء المناهج الدراسية وتجويدها لتحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية تسهم في إعداد جيل يتسم بالإبداع والتميز.

وتضمنت التوصيات؛ ضرورة تحديد احتياجات الطلاب والعمل على تلبيتها من خلال استخدام إستراتيجيات متمركزة حول الطالب بالتركيز على إثارة الدافعية الداخلية له وإشعاره بأهمية ما يتعلمه وتبصيره بالدور الوظيفي للمعرفة، وتضمين كل من التقويم الذاتي وتقويم الأقران في مهام التقويم الإلكتروني؛ بهدف زيادة استقلالية الطلبة وتنمية مهارات التواصل والتعاون والتفكير التحليلي الناقد لديهم، ومواءمة التقويم الإلكتروني لأهداف التعلم المعرفية والوجدانية والمهارية، وتنمية كفايات المشرفين التربويين والمعلمين بالتدريب على توظيف التقنيات والمستجدات التقنية في عمليات الإشراف التربوي، وتحقيق أهداف الإشراف التربوي المدمج في تطبيق الدروس النموذجية والأنظمة الإشرافية وأوراق العمل إلكترونياً مع المعلمين.

وأوصى الملتقى بألا تتعلق القيادة الرقمية بالمهارات التقنية فقط، وأن تركز على الجوانب المعرفية والإنسانية والاجتماعية التي من خلالها يستطيع المشرف التربوي مواكبة التطورات وتنمية مهارات القيادة الرقمية لديه، والدمج بين الأساليب الإشرافية التقليدية والإلكترونية، بحسب طبيعة المدرسة والمعلمين والتأكيد على الاستثمار الأمثل للمنصات التعليمية، والعمل على الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم المتزامن عن بعد.

يُشار إلى أن الملتقى قد اختتم فعالياته بثلاث أوراق عمل تناولت الإشراف التربوي المدمج، والمعرفة الرقمية، مهارات القيادة الرقمية" قدّمتها نخبة من المتحدثين من عدد من الجامعات السعودية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين الدكتور ساعد الثبيتي.

وأكّد "الثبيتي"؛ أن أوراق العمل التي تمّت مناقشتها في الملتقى تهدف إلى الارتقاء بالعملية الإشرافية في الميدان التعليمي.

وقدّم الشكر لوكيل الوزارة للتعليم العام على رعايته هذا الملتقى، ومدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم على مشاركتها في الملتقى، وقدّم الشكر للمدير العام للتعليم على دعمه هذا الملتقى.

وأشاد بجهود إدارة الإشراف التربوي واللجان العاملة في حسن التنظيم والحضور والتفاعل مع أوراق العمل مقدمًا، وثمّن دور كل من أسهم وعمل لإنجاح ملتقى الإشراف التربوي 2022.