أمير تبوك يثني على جهود صندوق الموارد البشرية بالمنطقة

لما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم, مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك، محمد سالم الشهري.

واطلع خلال الاستقبال على تقرير إنجازات فروع "هدف" بالمنطقة للعام 2018م، ويتضمن برامج ومشروعات ومبادرات لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص.

وتطبيق الصندوق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة، والتي كان لها الأثر والمساهمة في تحقيق منطقة تبوك أقل معدل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة بواقع 6.7% وفقًا لبيانات نشرة سوق العمل للربع الأول لعام 2019م، والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، استكمالاً للمسيرة الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وأثنى أمير المنطقة، على جهود الصندوق وما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية في ظل الدعم الكبير والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد –حفظهما الله -

من جهته، أعرب "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير تبوك لمتابعته وحرصه الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وشابات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.