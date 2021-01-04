"الجبير": قيادتنا الرشيدة جعلت صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات

نوَّه بجهود منسوبي القطاع الصحي عبر تغريدة له عقب تلقيه لقاح كورونا

قدّم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على حرصها على صحة وسلامة المواطن، وجعلها من الأولويات.. منوهًا بجهود منسوبي القطاع الصحي المميزة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للجبير عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد-19. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقيادتنا –حفظها الله- التي جعلت صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات".

وأضاف: "ووافر الشكر لأخواتي وإخواني منسوبي القطاع الصحي على جهودهم المميزة التي نعتز ونفخر بها نحن السعوديين".

فيروس كورونا الجديد

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04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 01:16 AM

نوَّه بجهود منسوبي القطاع الصحي عبر تغريدة له عقب تلقيه لقاح كورونا

"الجبير": قيادتنا الرشيدة جعلت صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات

عبدالله العنزي

الرياض

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قدّم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على حرصها على صحة وسلامة المواطن، وجعلها من الأولويات.. منوهًا بجهود منسوبي القطاع الصحي المميزة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للجبير عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد-19. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقيادتنا –حفظها الله- التي جعلت صحة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات".

وأضاف: "ووافر الشكر لأخواتي وإخواني منسوبي القطاع الصحي على جهودهم المميزة التي نعتز ونفخر بها نحن السعوديين".

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فيروس كورونا الجديد

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