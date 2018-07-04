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ضمن شخصيات رياضية شهيرة والحفل يقام في لندن يوم 24 سبتمبر

سامي الجابر ضمن قائمة عالمية لاختيار الأفضل في العالم لعام 2018

تواجد اسم أسطورة نادي الهلال سامي الجابر ضمن القائمة التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم التي ستختار القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في 2018.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها الفيفا عن وجود العديد من المدربين واللاعبين السابقين على المستوى العالمي رفقة سامي الجابر رئيس الهلال.

وظهرت أسماء مميزة أمثال البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا وريكاردو كاكا ورونالدو والثنائي الإيطالي فابيو كابيللو وأليساندرو نيستا والألماني لوثر ماتيوس والإنجليزي فرانك لامبارد.

ووفق موقع "جول" العالمي جاء سامي جابر، رئيس نادي الهلال السعودي، على رأس القائمة التي ستختار الفائزين بجائزتي أفضل لاعب ومدرب.

يُذكر أن حفل جوائز الأفضل في عام 2018 سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر ، وسيتم الكشف فيه عن جوائز أفضل لاعب ومدرب للرجال وكذلك للسيدات، كما سيتم اختيار أفضل حارس مرمى وأفضل هدف وجمهور.