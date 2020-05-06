بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 27% لمواطنين و73% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات "كورونا" الجديدة بلغت 27% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 73% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1352 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 6783 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفين.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
137 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات "كورونا" الجديدة بلغت 27% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 73% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1352 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 6783 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفين.