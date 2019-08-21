"ابتسام الشهري" في أول تدوينة: هنا تجدون مستجدات "التعليم"

بعد تعيينها اليوم متحدثة للتعليم العام

كتبت متحدثة التعليم العام ابتسام الشهري على صفحتها في "تويتر" أن حسابها سيكون نافذة لمعرفة كل ما يخص الوزارة، وهي أول تدوينة تكتبها بعد تعيينها اليوم كأول سيدة تعين متحدثة رسمية على مستوى الوزارات.

وقالت في تدوينة لها: "تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكل وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".