"الهلال" يعبر "الجبلين" إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك

فارس الشمال "أحرجهم" و"جحفلي" كاد "يورطهم"

تأهل الهلال إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن كسب ضيفه "الجبلين" 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بعد أن تقدم المستضيف؛ بهدف لاعبه "المخضرم" محمد الشلهوب عند الدقيقة 25؛ إثر عرضية وصلته من أمير كردي داخل الصندوق الجبلاوي، سددها "الشلهوب" بيسراه قوية في الزاوية البعيدة لحارس "الجبلين" محمد الزهراني.

لم تدم فرحة "الهلال" سوى ثلاث دقائق، حيث عدل النتيجة كارلوس دي مورا النتيجة لـ"الجبلين" عند الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 35 ظلت كرة مهاجم الهلال عمر خربين طريق مرمى "الجبلين".

تكتل عناصر الفريقين في وسط الميدان، حتى أعلن حكم اللقاء محمد الهويش نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 55 أضاف "خربين" الهدف الثاني لـ"الهلال".

وعدل النتيجة لـ"الجبلين" حسان عقبي من كرة ثابتة خارج الصندوق عند الدقيقة 82 بهدف ولا أجمل، بعد أن تسبب "الجحفلي" في الخطأ.

في الدقيقة 86 حضر "كاريو" بهدف الفرح الثالث لـ"الهلال"، ومن ثم أكد "إدواردو" تأهل الأزرق لدور الـ16بهدف رابع.



ويواجه "الهلال" نظيره "الفيصلي" في دور الـ16 من المسابقة.