بأكثر من 342 ألف لاعب و 164 ألف مباراة و130 مليون شخص تابعوا مهرجان الرياضات الإلكتروني في نسخته الثانية

لاعبون بلا حدود بقيمة 10 ملايين دولار يجاوز الأرقام القياسية

استمرت النسخة الثانية من حملة جمع التبرعات للقاح كوفيد - 19 التابعة للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" في تحقيق جميع الأرقام القياسية للألعاب الخيرية بعد توحيد أكثر من 458 من اللاعبين العالميين عبر الإنترنت في تسعة أسابيع؛ انطلقت الحملة في 7 يونيو، ومنذ أن بدأت تمكّن مهرجان الألعاب الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار من ترسيخ مكانته مرة أخرى كأكبر حدث للرياضات الإلكترونية الخيرية في العالم من خلال الترحيب باللاعبين من 77 دولة في أكثر من 164,000 مباراة عبر الإنترنت.

واستضافت سلسلة المحترفين أفضل الرياضيين في الرياضات الإلكترونية في العالم وأكبر مواقع الألعاب في العالم؛ حيث تنافس كبار اللاعبين ومجموعة من النجوم البارزين من الرياضة والترفيه للفوز بحصة من صندوق الجائزة الخيرية، وقد تم تخصيص 10 ملايين دولار من مجموع الجوائز الخيرية لدعم توزيع اللقاحات في الدول الأكثر ضعفًا في العالم من خلال المنظمات الخيرية بما في ذلك بعد بطولات كبرى على ألقاب مثل اليونسف وجيفا، ومنظمة الإغاثة المباشرة ومنظمة الإغاثة السعودية، والهيئة الطبية الدولية، وقد تمّت البطولات على ألقاب مثل اي سبورتس وفيفا 21 وفورتنايت وبوبجي ورينبو سكسيج وروكيت ليجو.

جذبت هذه الأحداث أكثر من 136,6 مليون من المشاركات عبر الإنترنت، مع جمهور عالمي هائل تزيد مشاركته على 25,3 مليون ساعة حتى الآن.

نيكي روميرو كيكستارتد في النسخة الثانية

شارك نجم الدي جي نيكي روميرو في مشاركة تعتبر الحدث الرئيسي لحفل الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من "لاعبون بلا حدود"، وقد تم بث الحفلة الموسيقية مباشرة على القنوات الرسمية للمهرجان مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر، وشهدت الحفلة أداءً مذهلاً من الفنان، وذلك من خلال مجموعة من الأغاني الناجحة وحقق عددًا هائلاً من المشاهدات وصل إلى 338,7 مشاهدة وقد احتفل المستخدمون من جميع أنحاء العالم بالحفل الموسيقي الافتراضي، وكان إيذانًا بافتتاح سلسلة النخبة لمهرجان الرياضات الإلكترونية الخيرية بقيمة 10 ملايين دولار، كما يعد الدي جي الهولندي الشهير أحد أكثر الفنانين تأثيراً في عصره، والذي قاد موسيقى الرقص على مدار العقد الماضي.

النجوم ووسائل التواصل الاجتماعي

استضافت بطولات النخبة لسلسلة "لاعبون بلا حدود" قائمة من المشاهير في البث المباشر من الاستوديو الافتراضي، بما في ذلك رونالدينيو وسيرجيو راموس وأنتوني جوشوا وجيسي لينجارد وديلي آلي، وشارك المشاهير والنجوم بإجمالي 5,1 مليار وصول على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "لقد حرصنا على التواصل مع مجتمع الألعاب الدولي وإلهامه وتسليته لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في دعم التعافي المستمر في العالم جرّاء جائحة كوفيد - 19".

ويكمل قائلًا: "لقد حرصنا على التجمع حول أكبر الأسماء وفرق النخبة والألعاب الأكثر شهرة على مستوى العالم لتحفيز وإسعاد الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان من المهم بالنسبة لنا التأكيد على حقيقة أن المهرجان مفتوح للجميع بغض النظر عن جنسية أو خلفية معجبينا لتوحيد اللاعبين في الألعاب والرياضات الإلكترونية كقوة إيجابية من أجل الخير".

واختتم حديثه قائلًا: "بمساعدة معجبينا وشركائنا تمكّنّا من تحطيم رقمنا القياسي من خلال العدد الهائل للمشاركين وتطبيق مهمتنا المتمثلة في عدم ترك أي شخص خلف الركب، والقيام بما في وسعنا الحصول على لقاحات كوفيد -19 التي تشتدّ الحاجة إليها والتي يتم توزيعها في أكثر دول العالم ضعفًا".

سلسلة بطولات النخبة والمسابقات المجتمعية

شهدت النسخة الثانية من "لاعبون بلا حدود" عددًا ملحوظًا من اللاعبين المسجلين في البطولات والمسابقات، ووصل عدد المسجلين إلى 352 ألفًا، وعدد اللاعبين 342 ألفًا لعبوا ما يصل إلى 164 ألفًا من المباريات على عناوين تشمل لعبة فيفا 21 وكول اوف ديوتي وفورت نايت وبوبجي موبايل وتوم كلانسيس ريمبو سيكس سيج.

وقد غطّت البطولات المجتمعية أكثر من 847 من البطولات الماراثونية، من 85 دولة مختلفة؛ جميعهم فازوا معًا بجوائز تبلغ قيمتها تقريبًا 580 ألف دولار.

عبر سلسلة النخبة الدولية للاعبون بلا حدود شارك أكثر من 100 فريق من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية في العالم وتنافسوا وجهاً لوجه، وحققوا ما يصل إلى 136,6 مليون مشاهدة عبر الإنترنت.